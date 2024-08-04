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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локоток". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

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Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1986 года "Владислав I Локоток" со знаком MW SW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2859 проданному на аукционе Stary Sklep за 320 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (7)
  • Wójcicki (3)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 42 PLN
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1986 "Владислав I Локоток" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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