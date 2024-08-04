Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локоток". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Надпись
- Тираж PROOF 10,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1986
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1986 года "Владислав I Локоток" со знаком MW SW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2859 проданному на аукционе Stary Sklep за 320 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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