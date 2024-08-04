Пробные 200 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локоток". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1986 года "Владислав I Локоток" со знаком MW SW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2859 проданному на аукционе Stary Sklep за 320 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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