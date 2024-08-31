Пробные 2 злотых 1986 года MW. Латунь (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1986 года со знаком MW. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 786 проданному на аукционе WDA - MiM за 3600 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

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