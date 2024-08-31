Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1986 года MW. Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1986 года MW Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1986 года MW Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1986 года со знаком MW. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 786 проданному на аукционе WDA - MiM за 3600 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
537 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
944 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 злотых 1986 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1986 года Все польские монеты польские латунные монеты польские монеты номиналом 2 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск