Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1986 года MW. Латунь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Латунь
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1986
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1986 года со знаком MW. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 786 проданному на аукционе WDA - MiM за 3600 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
537 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
944 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
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