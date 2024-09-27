Пробные 1000 злотых 1986 года MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1986 года "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 309 проданному на аукционе Lugdunum GmbH за 570 CHF. Торги состоялись 5 ноября 2020.

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