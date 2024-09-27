Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1000 злотых 1986 года MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 9,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1000 злотых
- Год 1986
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1986 года "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 309 проданному на аукционе Lugdunum GmbH за 570 CHF. Торги состоялись 5 ноября 2020.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
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Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
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Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность PROOF
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Где продать?
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