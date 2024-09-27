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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1986 года MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1986 года MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1986 года MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 9,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1986 года "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 309 проданному на аукционе Lugdunum GmbH за 570 CHF. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Coinhouse - October 8, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность UNC
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1986 "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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