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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локетек". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локетек" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локетек" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,6 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1986 года "Владислав I Локетек" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2358 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6750 PLN. Торги состоялись 12 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1986 "Владислав I Локетек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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