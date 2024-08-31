Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1000 злотых 1982 года MW "Иоанн Павел II". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 12,9 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1000 злотых
- Год 1982
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1581 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1275 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 GCN
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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