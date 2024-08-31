Пробные 1000 злотых 1982 года MW "Иоанн Павел II". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1581 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1275 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2019.

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