Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1000 злотых 1984 года MW "Лебедь". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Numis Poland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5,700
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1000 злотых
- Год 1984
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1984 года "Лебедь" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 816 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 134 USD
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность SP68 PCGS
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1000 злотых 1984 "Лебедь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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