Пробные 1000 злотых 1984 года MW "Лебедь". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1984 года "Лебедь" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 816 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность PROOF (35) UNC (9) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) SP68 (1) PF70 (2) PF69 (6) PF68 (9) PF67 (4) ULTRA CAMEO (17) Сервис NGC (19) PCGS (1) GCN (2)

Продавец Все фирмы

Goldberg (1)

Heritage (1)

Leu (1)

MARCINIAK (1)

Niemczyk (8)

Numimarket (3)

Numis Poland (1)

Rzeszowski DA (1)

Schulman (1)

Spink (1)

Stare Monety (2)

Stary Sklep (14)

WCN (7)

Wójcicki (2)

Wu-eL (1)