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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1984 года MW "Лебедь". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1984 года MW "Лебедь" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1984 года MW "Лебедь" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Numis Poland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,700

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1984
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1984 года "Лебедь" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 816 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 134 USD
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Spink - April 15, 2024
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Spink - April 15, 2024
Продавец Spink
Дата 15 апреля 2024
Сохранность PF67 NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1984 "Лебедь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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