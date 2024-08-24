Пробные 1000 злотых 1984 года MW "40 лет Польской Народной Республики". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1984 года "40 лет Польской Народной Республики" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1070 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 800 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

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