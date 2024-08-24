Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1000 злотых 1984 года MW "40 лет Польской Народной Республики". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 15,8 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1000 злотых
- Год 1984
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1984 года "40 лет Польской Народной Республики" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1070 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 800 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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