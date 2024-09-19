Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1987 года MW SW "Казимир III Великий". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1987 года MW SW "Казимир III Великий" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1987 года MW SW "Казимир III Великий" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1987 года "Казимир III Великий" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2883 проданному на аукционе Stary Sklep за 825 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (7)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (2)
  • Rzeszowski DA (3)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (3)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (5)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (3)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 195 PLN
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1987 "Казимир III Великий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1987 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 1000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск