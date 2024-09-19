Пробные 1000 злотых 1987 года MW SW "Казимир III Великий". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1987 года "Казимир III Великий" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2883 проданному на аукционе Stary Sklep за 825 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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