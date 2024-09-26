Пробные 1000 злотых 1984 года MW "Винценты Витос". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1984 года "Винценты Витос" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1770 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 650 PLN. Торги состоялись 8 сентября 2018.

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