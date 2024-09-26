Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1988 года MW ET "Ядвига". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1988 года MW ET "Ядвига" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1988 года MW ET "Ядвига" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1988 года "Ядвига" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 590 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1100 PLN. Торги состоялись 27 октября 2001.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • Niemczyk (9)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (1)
  • Rhenumis (3)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (3)
  • Teutoburger (2)
  • WCN (9)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 410 PLN
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF67 GCN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF70
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1988 "Ядвига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1988 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 1000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск