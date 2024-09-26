Пробные 1000 злотых 1988 года MW ET "Ядвига". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1988 года "Ядвига" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 590 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1100 PLN. Торги состоялись 27 октября 2001.

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