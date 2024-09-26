Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1000 злотых 1988 года MW ET "Ядвига". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 2,500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1000 злотых
- Год 1988
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1988 года "Ядвига" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 590 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1100 PLN. Торги состоялись 27 октября 2001.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- GGN (1)
- Niemczyk (9)
- Numedux (1)
- Numimarket (1)
- Numis Poland (1)
- Rhenumis (3)
- Rzeszowski DA (1)
- Stare Monety (2)
- Stary Sklep (3)
- Teutoburger (2)
- WCN (9)
- Wójcicki (1)
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF67 GCN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF70
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1000 злотых 1988 "Ядвига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск