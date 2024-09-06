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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1987 года MW JD "Вроцлав". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1987 года MW JD "Вроцлав" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1987 года MW JD "Вроцлав" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,2 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1987 года "Вроцлав" со знаком MW JD. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 894 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 750 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1987 "Вроцлав" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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