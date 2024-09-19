Пробные 1000 злотых 1987 года MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1987 года "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 779 проданному на аукционе CoinsNB за 61 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2023.

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