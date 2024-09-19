Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1000 злотых 1987 года MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 10,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1000 злотых
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1987 года "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 779 проданному на аукционе CoinsNB за 61 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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