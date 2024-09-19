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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1987 года MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1987 года MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1987 года MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1987 года "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 779 проданному на аукционе CoinsNB за 61 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (1)
  • Katz (2)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (2)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Stare Monety (3)
  • Stary Sklep (4)
  • WCN (8)
  • Wójcicki (5)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1987 "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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