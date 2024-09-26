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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1987 года MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1987 года MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1987 года MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 14,6 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1987 года "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе WDA - MiM за 750 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (9)
  • Niemczyk (11)
  • Numimarket (4)
  • Stary Sklep (6)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (5)
  • Wu-eL (1)
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Где продать?

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