Пробные 1000 злотых 1987 года MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1987 года "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе WDA - MiM за 750 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.

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