Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1000 злотых 1987 года MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 14,6 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1000 злотых
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1987 года "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе WDA - MiM за 750 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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