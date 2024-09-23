Пробные 1000 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1988 года "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Lugdunum GmbH за 445 CHF. Торги состоялись 5 ноября 2020.

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