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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 7,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1988 года "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Lugdunum GmbH за 445 CHF. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (1)
  • Heritage Eur (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Russiancoin (5)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Russiancoin - April 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Russiancoin - November 14, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 14 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Coinhouse - March 22, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 22 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Heritage Eur - May 18, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1988 "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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