Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1000 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1988 года "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Lugdunum GmbH за 445 CHF. Торги состоялись 5 ноября 2020.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность PROOF
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Где продать?
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