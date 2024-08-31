Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 2,1 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1000 злотых
- Год 1988
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1988 года "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1678 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 540 EUR. Торги состоялись 11 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность SP69 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF67 GCN
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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