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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1984 года MW "Винценты Витос". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1984 года MW "Винценты Витос" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1984 года MW "Винценты Витос" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 3,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1984
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1984 года "Винценты Витос" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2865 проданному на аукционе Stary Sklep за 650 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (2)
  • Stare Monety (4)
  • Stary Sklep (5)
  • WCN (4)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF67 GCN
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 1000 злотых 1984 MW "Винценты Витос" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1984 "Винценты Витос" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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