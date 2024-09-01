Пробные 1000 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1988 года "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 836 проданному на аукционе WDA - MiM за 550 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

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