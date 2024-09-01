Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1000 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 16,0 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1000 злотых
- Год 1988
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1988 года "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 836 проданному на аукционе WDA - MiM за 550 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wu-eL (1)
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 450 PLN
Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Где продать?
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