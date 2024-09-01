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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1988 года MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,0 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1988 года "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 836 проданному на аукционе WDA - MiM за 550 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • MARCINIAK (9)
  • Niemczyk (9)
  • Numimarket (3)
  • Stary Sklep (3)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (4)
  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 450 PLN
Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 1000 злотых 1988 MW ET "XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Где продать?

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