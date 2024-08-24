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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 3,1 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0969 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 9

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3022 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1250 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 1000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Для продажи 1000 злотых 1987 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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