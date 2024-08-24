Пробные 1000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2690 проданному на аукционе Stary Sklep за 3100 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

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