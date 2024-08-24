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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2690 проданному на аукционе Stary Sklep за 3100 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 1050 PLN
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF68 GCN
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
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Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 1000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1989 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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