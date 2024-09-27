Пробные 1000 злотых 1987 года MW "Силезский музей в Катовице". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1987 года "Силезский музей в Катовице" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 473 проданному на аукционе WDA - MiM за 600 PLN. Торги состоялись 20 июня 2023.

Сохранность PROOF (18) UNC (20) Сохранность (слабы) MS66 (3) SP69 (1) PF69 (2) PF67 (1) CAMEO (1) ULTRA CAMEO (2) Сервис NGC (6) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

MARCINIAK (7)

Niemczyk (11)

Numimarket (4)

Stary Sklep (3)

Teutoburger (1)

WCN (2)

WDA - MiM (8)

Wu-eL (1)