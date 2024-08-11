Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1000 злотых 1985 года MW "Белка". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 15,9 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1000 злотых
- Год 1985
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1985 года "Белка" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2349 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1100 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
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Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PROOF
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Дата 9 марта 2018
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность PROOF
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Где продать?
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