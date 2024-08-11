Пробные 1000 злотых 1985 года MW "Белка". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1985 года "Белка" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2349 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1100 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2023.

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