Пробные 1000 злотых 1987 года MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1987 года "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1133 проданному на аукционе Stary Sklep за 240 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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