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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1987 года MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1987 года MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1987 года MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1987 года "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1133 проданному на аукционе Stary Sklep за 240 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • MARCINIAK (2)
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  • Numis Poland (1)
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  • Stare Monety (4)
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (4)
  • Wójcicki (2)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Karbownik - November 23, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Karbownik - November 23, 2021
Продавец Karbownik
Дата 23 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1987 "XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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