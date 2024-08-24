Пробные 1000 злотых 1985 года MW "Пшемысл II". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1985 года "Пшемысл II" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 849 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1200 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность PROOF (22) UNC (8) Сохранность (слабы) PF68 (2) PF67 (4) ULTRA CAMEO (5) Сервис NGC (6)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

MARCINIAK (2)

Niemczyk (12)

Numimarket (7)

Rzeszowski DA (1)

Stary Sklep (3)

Teutoburger (1)

WCN (1)

WDA - MiM (1)

Wu-eL (1)