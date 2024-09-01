Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1000 злотых 1985 года MW "Белка". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 2,500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1000 злотых
- Год 1985
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1985 года "Белка" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2561 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 775 PLN. Торги состоялись 20 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 169 USD
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF69 PCG
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1000 злотых 1985 "Белка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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