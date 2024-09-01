Пробные 1000 злотых 1985 года MW "Белка". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1985 года "Белка" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2561 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 775 PLN. Торги состоялись 20 марта 2021.

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