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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1985 года MW "Белка". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1985 года MW "Белка" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1985 года MW "Белка" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1985 года "Белка" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2561 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 775 PLN. Торги состоялись 20 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 169 USD
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 520 PLN
Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Heritage - November 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF69 PCG
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Белка" (Пробные) на аукционе Gärtner - June 25, 2022
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1985 "Белка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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