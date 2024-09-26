Пробные 1000 злотых 1985 года MW "Центр здоровья матери". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1985 года "Центр здоровья матери" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе Antykwariat Wu-eL за 900 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2023.

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