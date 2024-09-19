Пробные 1000 злотых 1985 года MW "Центр здоровья матери". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1985 года "Центр здоровья матери" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 354388 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 410 PLN. Торги состоялись 20 октября 2022.

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