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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1985 года MW "Центр здоровья матери". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1985 года MW "Центр здоровья матери" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1985 года MW "Центр здоровья матери" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1985 года "Центр здоровья матери" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 354388 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 410 PLN. Торги состоялись 20 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (5)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 1000 злотых 1985 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1985 "Центр здоровья матери" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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