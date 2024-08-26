Пробные 1000 злотых 1984 года MW "40 лет Польской Народной Республики". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1984 года "40 лет Польской Народной Республики" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2868 проданному на аукционе Stary Sklep за 950 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

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