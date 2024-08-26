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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1984 года MW "40 лет Польской Народной Республики". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1984 года MW "40 лет Польской Народной Республики" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1984 года MW "40 лет Польской Народной Республики" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,004

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1984
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1984 года "40 лет Польской Народной Республики" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2868 проданному на аукционе Stary Sklep за 950 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (5)
  • Wójcicki (2)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
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Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 1000 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1984 "40 лет Польской Народной Республики" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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