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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1985 года MW "Пшемысл II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1985 года MW "Пшемысл II" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1985 года MW "Пшемысл II" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1985 года "Пшемысл II" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2869 проданному на аукционе Stary Sklep за 725 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
  • WCN (5)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PROOF
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Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 1000 злотых 1985 MW "Пшемысл II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1985 "Пшемысл II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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