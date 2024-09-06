Пробные 1000 злотых 1985 года MW "Пшемысл II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1985 года "Пшемысл II" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2869 проданному на аукционе Stary Sklep за 725 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

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