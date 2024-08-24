Пробные 1000 злотых 1988 года MW ET "Ядвига". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1988 года "Ядвига" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2899 проданному на аукционе Stary Sklep за 1200 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

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