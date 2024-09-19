Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1000 злотых 1987 года MW JD "Вроцлав". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1987 года "Вроцлав" со знаком MW JD. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе Spink UK за 240 USD. Торги состоялись 31 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coinhouse (1)
- CoinsNB (1)
- COINSNET (1)
- Felzmann (4)
- Katz (1)
- MARCINIAK (3)
- Numedux (1)
- Numis Poland (1)
- RedSquare (4)
- Rzeszowski DA (5)
- Stare Monety (5)
- Stary Sklep (4)
- WCN (8)
- WDA - MiM (3)
- Wójcicki (5)
- Wu-eL (1)
Продавец RedSquare
Дата 18 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность SP63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 1000 злотых 1987 "Вроцлав" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск