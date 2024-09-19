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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1987 года MW JD "Вроцлав". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1987 года MW JD "Вроцлав" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1987 года MW JD "Вроцлав" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 24,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1987 года "Вроцлав" со знаком MW JD. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе Spink UK за 240 USD. Торги состоялись 31 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе RedSquare - May 18, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе RedSquare - May 18, 2024
Продавец RedSquare
Дата 18 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе RedSquare - April 21, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе RedSquare - April 21, 2024
Продавец RedSquare
Дата 21 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе RedSquare - March 23, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе RedSquare - March 23, 2024
Продавец RedSquare
Дата 23 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе RedSquare - February 24, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе RedSquare - February 24, 2024
Продавец RedSquare
Дата 24 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW JD "Вроцлав" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1987 "Вроцлав" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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