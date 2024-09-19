Пробные 1000 злотых 1987 года MW JD "Вроцлав". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1987 года "Вроцлав" со знаком MW JD. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе Spink UK за 240 USD. Торги состоялись 31 января 2023.

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