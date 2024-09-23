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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1987 года MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1987 года MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1987 года MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,0 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1987 года "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 494 проданному на аукционе WDA - MiM за 950 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1000 злотых 1987 MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
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Где продать?

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