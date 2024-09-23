Пробные 1000 злотых 1987 года MW ET "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1987 года "XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 494 проданному на аукционе WDA - MiM за 950 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.

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