Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1984 года MW TT "Винценты Витос". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 11,04 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1984
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1984 года "Винценты Витос" со знаком MW TT. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 745 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 9500 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.
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