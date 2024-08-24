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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1984 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 злотых 1984 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 злотых 1984 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 5,0 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 85,598,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1984
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1984 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 853 проданному на аукционе WDA - MiM за 2000 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numimarket (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша 5 злотых 1984 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 5 злотых 1984 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 5 злотых 1984 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5 злотых 1984 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1984 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 злотых 1984 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1984 MW на аукционе Pegasus Auctions - March 27, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
Польша 5 злотых 1984 MW на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 5 злотых 1984 MW на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1984 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 5 злотых 1984 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1984 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 5 злотых 1984 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1984 MW на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша 5 злотых 1984 MW на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1984 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 5 злотых 1984 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 5 злотых 1984 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5 злотых 1984 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1984 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 5 злотых 1984 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1984 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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