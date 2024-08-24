Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1984 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 5,0 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 85,598,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1984
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1984 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 853 проданному на аукционе WDA - MiM за 2000 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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