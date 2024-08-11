Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1984 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,1 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1984
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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