10 злотых 1984 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1984 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3485 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 400 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность UNC (7) XF (1) Сохранность (слабы) MS68 (2) MS66 (3) MS65 (2) Сервис NGC (5) GCN (2)