Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1984 года MW (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1984 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3485 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 400 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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