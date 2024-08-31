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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1984 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1984 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1984 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 15,756,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1984
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1984 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3485 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 400 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1984 MW на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10 злотых 1984 MW на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 10 злотых 1984 MW на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 10 злотых 1984 MW на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 10 злотых 1984 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1984 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1984 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 злотых 1984 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
******
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Польша 10 злотых 1984 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1984 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1984 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 1984 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
Польша 10 злотых 1984 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 10 злотых 1984 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1984 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1984 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1984 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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