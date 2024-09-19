500 злотых 1984 года MW EO "Лебедь". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1984 года "Лебедь" со знаком MW EO. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62551 проданному на аукционе Heritage Auctions за 204 USD. Торги состоялись 13 января 2021.

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