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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 1984 года MW EO "Лебедь". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 500 злотых 1984 года MW EO "Лебедь" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 500 злотых 1984 года MW EO "Лебедь" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1984
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1984 года "Лебедь" со знаком MW EO. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62551 проданному на аукционе Heritage Auctions за 204 USD. Торги состоялись 13 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 69 USD
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 500 злотых 1984 MW EO "Лебедь" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 1984 "Лебедь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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