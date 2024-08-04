Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1984 года MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 200 злотых 1984 года MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 200 злотых 1984 года MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,6 гр
  • Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1984
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1984 года "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2808 проданному на аукционе Stary Sklep за 360 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coinhouse (2)
  • COINSNET (2)
  • Katz (3)
  • Numisbalt (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Stare Monety (6)
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (12)
  • Wójcicki (3)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1984 MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 1984 MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1984 MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 200 злотых 1984 MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1984 MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200 злотых 1984 MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1984 MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 200 злотых 1984 MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1984 MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1984 MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1984 MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200 злотых 1984 MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1984 MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1984 MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1984 MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1984 MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 200 злотых 1984 MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1984 MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 200 злотых 1984 MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 200 злотых 1984 "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1984 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 200 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск