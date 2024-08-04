200 злотых 1984 года MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1984 года "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2808 проданному на аукционе Stary Sklep за 360 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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