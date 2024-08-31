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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1984 года MW "40 лет Польской Народной Республики". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1984 года MW "40 лет Польской Народной Республики" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1984 года MW "40 лет Польской Народной Республики" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,75 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1984
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1984 года "40 лет Польской Народной Республики" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 746 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 9000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Numimarket (2)
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
1302 $
Цена в валюте аукциона 6500 PLN
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
2272 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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