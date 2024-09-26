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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1984 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1984 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1984 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 19,064,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1984
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1984 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 659 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1150 PLN. Торги состоялись 30 ноября 2002.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
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  • Numisbalt (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (3)
Польша 10 злотых 1984 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 злотых 1984 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 10 злотых 1984 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1984 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 10 злотых 1984 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 злотых 1984 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1984 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 10 злотых 1984 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1984 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1984 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Польша 10 злотых 1984 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1984 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 10 злотых 1984 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1984 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 10 злотых 1984 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1984 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1984 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1984 "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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