Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1984 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7,7 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 19,064,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1984
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1984 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 659 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1150 PLN. Торги состоялись 30 ноября 2002.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Niemczyk (1)
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- WDA - MiM (3)
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?
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