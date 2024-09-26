10 злотых 1984 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1984 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 659 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1150 PLN. Торги состоялись 30 ноября 2002.

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