Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1984 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,12 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 61,036,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1984
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1984 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 693 проданному на аукционе WDA - MiM за 2500 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 21 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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