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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1984 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1984 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1984 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 61,036,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1984
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1984 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 693 проданному на аукционе WDA - MiM за 2500 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
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Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе COINSNET - January 21, 2024
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе COINSNET - January 21, 2024
Продавец COINSNET
Дата 21 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 1 злотый 1984 MW на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1984 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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