Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1984 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 8,7 гр
- Диаметр 26,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 12,703,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1984
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1984 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 839 проданному на аукционе WDA - MiM за 4600 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
1163 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Где продать?
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