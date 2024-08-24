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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1984 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 злотых 1984 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1984 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 8,7 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 12,703,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1984
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1984 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 839 проданному на аукционе WDA - MiM за 4600 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1984 MW на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 20 злотых 1984 MW на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
1163 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Польша 20 злотых 1984 MW на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Польша 20 злотых 1984 MW на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 20 злотых 1984 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 злотых 1984 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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