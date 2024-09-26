Пробные 100 злотых 1984 года MW TT "Винценты Витос". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1984 года "Винценты Витос" со знаком MW TT. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1546 проданному на аукционе Stary Sklep за 600 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

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