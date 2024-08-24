Пробные 200 злотых 1984 года MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1984 года "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7144 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 700 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

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