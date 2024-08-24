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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1984 года MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1984 года MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1984 года MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 17,1 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1984
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1984 года "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7144 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 700 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • MARCINIAK (6)
  • Niemczyk (10)
  • Numimarket (4)
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  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200 злотых 1984 MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1984 "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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