Пробные 200 злотых 1984 года MW SW "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 17,0 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1984
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1984 года "XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7143 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 800 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
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