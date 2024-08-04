200 злотых 1984 года MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1984 года "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62257 проданному на аукционе Heritage Auctions за 129 USD. Торги состоялись 14 мая 2015.

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