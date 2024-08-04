Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 1984 года MW "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 17,6 гр
- Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 16,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1984
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1984 года "XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62257 проданному на аукционе Heritage Auctions за 129 USD. Торги состоялись 14 мая 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
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Где продать?
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