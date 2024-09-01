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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1984 года MW "40 лет Польской Народной Республики". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1984 года MW "40 лет Польской Народной Республики" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1984 года MW "40 лет Польской Народной Республики" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 13,3 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1984
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1984 года "40 лет Польской Народной Республики" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Numis Poland за 650 PLN. Торги состоялись 11 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 370 PLN
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1984 "40 лет Польской Народной Республики" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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