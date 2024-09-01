Пробные 100 злотых 1984 года MW "40 лет Польской Народной Республики". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1984 года "40 лет Польской Народной Республики" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Numis Poland за 650 PLN. Торги состоялись 11 июля 2023.

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