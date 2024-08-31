Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1984 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3,0 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 59,999,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1984
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1984 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2390 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 650 PLN. Торги состоялись 19 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?
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