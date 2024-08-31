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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1984 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1984 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 злотых 1984 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 59,999,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1984
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1984 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2390 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 650 PLN. Торги состоялись 19 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
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Польша 2 злотых 1984 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 2 злотых 1984 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 2 злотых 1984 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 2 злотых 1984 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша 2 злотых 1984 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1984 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1984 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 2 злотых 1984 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1984 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 2 злотых 1984 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша 2 злотых 1984 MW на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша 2 злотых 1984 MW на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1984 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 2 злотых 1984 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1984 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 2 злотых 1984 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1984 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Польша 2 злотых 1984 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1984 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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