Пробные 500 злотых 1984 года MW EO "Лебедь". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1984 года "Лебедь" со знаком MW EO. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 871 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1600 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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