Пробные 10 злотых 1984 года MW. Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1984 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2894 проданному на аукционе Stary Sklep за 750 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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