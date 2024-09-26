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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1984 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 грошей 1984 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 грошей 1984 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 44,217,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1984
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1984 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3008 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (1)
Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS67 PL NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 50 грошей 1984 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1984 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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