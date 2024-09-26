Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1984 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 44,217,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1984
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1984 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3008 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (1)
- MARCINIAK (7)
- Niemczyk (3)
- Stary Sklep (3)
- WDA - MiM (3)
- Wójcicki (1)
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS67 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 50 грошей 1984 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск