50 грошей 1984 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1984 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3008 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

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